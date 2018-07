Le comité responsable du réseau interurbain a annoncé qu’il traitera plus rapidement les demandes pour les services de longues distances après la décision de Greyhound d’annuler ses opérations dans l’Ouest canadien.

La présidente du comité, Catharine Read, s’attend à ce que la plupart des demandes se concentrent sur les régions les plus peuplées du sud de la Colombie-Britannique.

« Greyhound s’est déjà retiré de la plupart du nord de la province et nous n’avons pas observé beaucoup d’intérêt à desservir cette région, dit-elle. Je pense que dans le sud… c’est une situation différente parce qu’il y a des populations plus denses et il y a de plus courtes distances entre les communautés. »

Le Comité du transport tentera de traiter les nouvelles demandes en moins de 60 jours.

D’habitude, les demandes sont publiées en ligne et restent ouvertes aux commentaires du public dans le but qu'une décision soit dans les 60 à 90 jours. Cependant, le comité juge que l’annulation des services de Greyhound à l’automne crée un besoin public urgent pour trouver des solutions de transport. Les demandes ne devront plus être publiées en ligne et le comité n’est pas obligé de considérer d’autres options, selon Mme Read.

Elle indique que lorsque Greyhound a annulé deux lignes sur l’Île de Vancouver cette année, l’entreprise Tofino Bus s’est manifestée pour les desservir.

Dans le nord de la Colombie-Britannique, la province a établi un projet pilote d’un an pour un réseau d’autocars reliant les villes avec des allers-retours deux fois par semaine.