Au total, Abraham Poincheval souhaite parcourir 170 kilomètres avec 34 kilos de ferraille sur le dos. Parti samedi dernier sous le soleil – alors qu’il faisait quelque 30 degrés –, il espère atteindre son objectif en 10 jours.

Cette initiative, effectuée en collaboration avec un festival d’art contemporain breton, s’inspire du thème du chevalier errant, sans cheval. « Je verrai bien sur la route si l’on m’offre l’hospitalité. Bon, sinon, on ira dans les supermarchés pour acheter à manger, et on dormira à la belle étoile », a-t-il raconté au journal avant le début de son aventure.

Heureusement qu’il fait beau en ce moment. Enfin bon, s’il pleut, ce n’est pas grave; j’ai une petite burette d’huile pour éviter la rouille! Abraham Poincheval

Abraham Poincheval n’est pas seul dans son périple. Il est accompagné d’un réalisateur qui le suit à vélo.

L'artiste français Abraham Poincheval s'autorise quelques pauses durant son parcours. Photo : AFP/FRED TANNEAU

Depuis plusieurs années, l’artiste français de 45 ans a coutume de faire parler de lui pour ses réalisations insolites qui évoquent souvent les thèmes de l’enfermement et de l’isolement. Ainsi, il est resté une semaine dans un rocher de 12 tonnes et dans un ours empaillé 13 jours. Il a également campé sur un mât en plein coeur de Paris.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Un artiste s'enferme dans un rocher pour huit jours

Autre initiative qui avait fait parler, en avril 2017 : il a couvé des oeufs pendant trois semaines, jusqu'à leur éclosion.