Ils étaient environ une centaine à faire la queue à l’ouverture des guichets sur le coup de 10 h, au Centre Vidéotron.

La première personne dans la file, Jacqueline Dufour, est une admiratrice de la première heure de la star britannique.

« Paul McCartney, c’est le meilleur chanteur-compositeur. Si je joue de la guitare aujourd’hui, c’est grâce à lui. »

Demande spéciale : signer sa guitare

Mme Dufour a d’ailleurs une demande spéciale pour Paul McCartney.

S’il pouvait signer ma guitare. Même si je ne le vois pas, juste lui donner pour qu’il puisse la signer. C’est le rêve de ma vie. Jacqueline Dufour, admiratrice de Paul McCartney

Tournée canadienne

Paul McCartney sera de passage à Québec le 17 septembre pour y donner le premier concert d'une courte tournée canadienne. Il se produira en spectacle trois jours plus tard à Montréal.

Le Britannique donnera au total quatre concerts en sol canadien dans le cadre de la tournée Freshen up.

Il s'agit d'un retour attendu sur scène pour le musicien multi-instrumentiste. Plus de 2 millions d'admirateurs ont assisté à sa tournée One On One en 2016 et 2017.

La dernière visite à Québec de McCartney remonte en 2013 sur les plaines d’Abraham. Sa dernière prestation à Montréal a eu lieu en 2011 dans le cadre de sa tournée On The Run.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand