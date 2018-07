Ils louaient alors leur propriété au frère de Melanie Boulette, David Boulette, et à Oscar Gutierrez Reyes. Ce dernier possédait un permis de production de marijuana médicinale pour des espaces de culture en Ontario, qui expirait en mars 2014.

Oscar Gutierrez Reyes a convaincu les propriétaires que ses autorisations étaient toujours valides.

Des décisions de la cour fédérale permettaient en effet une prolongation temporaire des permis de production de cannabis médicinale au pays.

La Couronne n’est pas parvenue à prouver que Cory Graham et Melanie Boulette avaient connaissance de l'illégalité du permis de leur locataire en Saskatchewan ni que celui-ci autorisait la culture de 549 plants et non 750.

Le juge B. J. Scherman a statué que les accusés avaient été floués par leur locataire. Ils ont donc été acquittés des accusations qui pesaient contre eux, notamment de possession illégale de cannabis à des fins de trafic.

Oscar Gutierrez Reyes a également été arrêté.