Entre le 1er janvier et 9 juillet 2018, la PPO a déjà enregistré huit accidents mortels impliquant un camion dans l'est de l'Ontario, comparativement à six l'an dernier.

Pour l'ensemble de l'Ontario, cette année a déjà été marquée par 33 accidents de camions qui ont fait 41 morts. Il s’agit d’une hausse de 38 %, selon la PPO.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Avec une hausse de 800 %, le Nord-Est ontarien est de loin la région qui a connu la plus forte hausse de collisions mortelles impliquant des camions.

Seule la région du Nord-Ouest de l’Ontario accuse un recul avec une baisse de 60 %, alors que le nombre de collisions avec camion est passé de 5 à 2 au cours des six premiers mois de 2018.

Alors que la Police provinciale de l'Ontario se prépare à la campagne « Conduite prudente de camions », par voie de communiqué, elle s'est dite consternée par la hausse du nombre d'accidents mortels impliquant des poids lourds dans quatre des six régions qu'elle dessert.

C’est consternant de voir que le nombre d’accidents mortels impliquant des camions de transport est en hausse partout sauf dans deux régions de l’Ontario. Police provinciale de l’Ontario

Depuis le début de 2018, la PPO a enquêté sur plus de 3600 accidents de camions lourds.

Cela représente 11 % de toutes les collisions (34 461) survenues dans la province.

Depuis le début de 2018, la PPO a servi 1615 contraventions pour excès de vitesse, 354 billets pour distraction au volant et 963 amendes pour équipements défectueux contre des camionneurs. Photo : PPO comté de Lambton

La PPO n’a jamais été aussi engagée dans sa stratégie visant à diminuer le nombre de collisions de véhicules commerciaux , a dit le commissaire Vince Hawkes, par voie de communiqué.

Le corps policier tiendra sa campagne annuelle de sécurité routière visant les camions lourds, du 15 au 21 juillet.