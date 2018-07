En mai 2017, d’importantes inondations ont abîmé la voie ferrée. Churchill, située à 1000 km au nord de Winnipeg, a depuis du mal à être approvisionnée et le propriétaire de la ligne, OmniTRAX, refuse d’en assumer les travaux.

Une dispute juridique entre OmniTRAX et le gouvernement fédéral au sujet du financement des réparations du chemin de fer dure maintenant depuis un an.

« Il faut que ce chemin de fer soit réparé », lance le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD).

« Chaque jour de retard, chaque jour que le chemin de fer n’est pas réparé signifie une nouvelle journée avec des prix de nourriture et d’essence exorbitants pour les habitants de Churchill. Et je ne parle même pas de ceux qui ont perdu leur emploi à cause de ce conflit », affirme-t-il.

En juin, une plainte déposée par le NPD a mené l’Office des transports du Canada à juger qu’OmniTRAX avait négligé ses obligations au public, car les travaux de réparation n’avaient pas été entamés avant novembre 2017.

Wab Kinew, chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba Photo : Radio-Canada/Jeff Stapleton

L’organisme de réglementation fédéral avait donc ordonné à la société américaine d’entamer la réparation du chemin de fer de la baie d’Hudson dès le 3 juillet. Elle doit aussi, à partir du mois d’août, rendre un rapport mensuel sur l’avancement des travaux, et ce, jusqu’à ce qu’ils soient terminés.

En apprenant qu’OmniTRAX n’avait pas entamé les travaux selon cet échéancier, le tribunal indépendant a déposé une ordonnance auprès d’une cour fédérale, pour obliger OmniTRAX à réparer la voie ferrée.

Dans son appel contre l’Office des transports, OmniTRAX affirme que l'organisme outrepasse son pouvoir de réglementation, conféré par la Loi sur les transports au Canada, en exigeant des réparations.

La société, basée à Denver aux États-Unis, indique que l’Office des transports a négligé le fait qu’elle ne soit pas responsable des dommages causés par une inondation exceptionnelle, et qu’elle n’ait pas les fonds pour effectuer les réparations dont le coût est évalué à 43,5 millions de dollars.

OmniTRAX a refusé de commenter sa décision de faire appel.

La semaine dernière, la compagnie avait annoncé que des négociations portant sur la vente du chemin de fer à un consortium composé de membres de Premières Nations, de communautés du nord du Manitoba et des sociétés privées Fairfax Financial Holdings et AGT Food and Ingredients avaient déraillé.

Les négociations ont maintenant repris, affirme OmniTRAX.

Avec des informations de Bryce Hoye et Sean Kavanagh