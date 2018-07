Le directeur des opérations de la cafétéria des résidences, Craig Clifford, dit que l’université suit la tendance instaurée par plusieurs chaînes de restauration rapide qui prévoient bannir les pailles en plastique pour des raisons écologiques.

Les étudiants nous font régulièrement part de leurs préoccupations quant au développement durable. Nous essayons toujours de réduire la quantité de déchets que nous produisons. Craig Clifford, directeur des opérations de la cafétéria des résidences de l'Université Western

Les pailles en papier seront offertes dans trois formats différents : un petit, un autre plus grand pour les smoothies et un autre très grand pour des boissons comme le bubble tea.

Les pailles pourront rester dans un liquide pendant 18 heures sans se désagréger , affirme M. Clifford.

À Western, seuls les restaurants gérés par l'université devront offrir des pailles biodégradables. Les chaînes telles que Booster Juice et Tim Hortons n’auront pas cette obligation.

Un mouvement populaire

Le mois dernier, l'Université de Guelph en Ontario a annoncé que la plupart de ses services de restauration et de ses boutiques n'utiliseront plus de produits en plastique à usage unique, comme des sacs et des pailles.

De plus en plus de commerces et de municipalités essaient aussi de remplacer les pailles en plastique qui peuvent se retrouver dans les cours d’eau et bloquer le courant.

Début juillet, la chaîne américaine de café emblématique, Starbucks, a annoncé qu’elle prévoyait arrêter l’utilisation de pailles en plastique d’ici 2020.

McDonald's a également dit vouloir n’utiliser que des pailles en papier dans tous ses restaurants au Royaume-Uni avant la fin de l’année.