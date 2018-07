Un texte de Marie-Hélène Ratel

Oui, il est possible de surfer en eau douce en Ontario sans avoir à se déplacer beaucoup. Cependant, peu de gens le savent alors que la première image qui vient en tête en pensant à ce sport est l’océan.

Kincardine, sur les rives du lac Huron au sud de la péninsule Bruce, est devenu un lieu très convoité par les surfeurs depuis quelques années.

Les passionnés de surf consultent de façon compulsive les prévisions météo, alors que la qualité des vagues dépend entièrement de la direction et de la force des vents.

C’est en constatant le développement d’une culture du surf dans la région que Tara Coates a ouvert, il y a deux ans, la première boutique de location de planches.

Elle remarque maintenant que l’engouement pour le sport prend de l'ampleur dans la région.

Tara Coates s'est d'ailleurs donné une mission : partager sa passion pour le surf en eau douce avec le plus de monde possible.

Les gens n’ont pas besoin de voyager loin. Ils peuvent conduire deux heures et surfer des vagues fantastiques. Tara Coates, propriétaire et fondatrice de SurfSup Eco Shop

Les surfeurs viennent pour la plupart de la grande région de Toronto, de Guelph et de Waterloo. Une communauté locale est aussi en train de se créer.

Ryan Osman, de Guelph, a développé sa passion pour le surf sur les Grands Lacs au cours des deux dernières années.

Originaire de l’Île Maurice, il aime se retrouver sur le bord de l’eau bleue du lac Huron qui lui rappelle ses origines.