Plusieurs acteurs de la distribution originale comptent prendre part à l’aventure cinématographique, dont le tournage commence cet été. Les producteurs ont confirmé au magazine Variety que les interprètes des personnages principaux seraient de retour.

Les six saisons racontaient la vie d'une famille aristocratique, les Crawley, et de leurs serviteurs au tournant du 20e siècle, dans un grand manoir édouardien situé en pleine campagne anglaise.

Le créateur de la série, Julian Fellowes, signe une fois de plus le scénario. La réalisation reviendra à Brian Percival, qui avait notamment travaillé sur le pilote de Downton Abbey et qui a brillé avec La voleuse de livres en 2013.

« Quand la série télévisée a pris fin [en 2015], notre rêve était d’offrir un film aux millions d’admirateurs dans le monde, a déclaré Peter Kujawski, président des productions Focus. Maintenant que les planètes sont alignées, nous allons rapidement passer en mode production. »

Le scénario de Julian nous fait vibrer et, avec Brian Percival, nous avons pour objectif de livrer tout ce que l'on peut espérer lorsque "Downton" arrive sur grand écran. Peter Kujawski, président des productions Focus

La série Downton Abbey a souvent été primée, elle a reçu notamment trois Golden Globes, 15 prix Emmy et un prix spécial au BAFTA. En cumulant plus de 69 nominations, il s’agit de la série non américaine la plus nommée dans l’histoire des prix Emmy.