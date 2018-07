Il faudrait toutefois que la Ville légalise la pratique. Le conseil municipal a récemment voté pour qu'un comité se penche sur cette idée.

Selon ces motocyclistes, cela rendrait les routes et les rues plus sécuritaires.

En moto, on peut se déplacer entre les voitures jusqu'à la ligne d'arrêt et, une fois que la lumière devient verte, on peut devancer rapidement la circulation. Cela [si la mesure est prise] permettrait donc de réduire le risque de collisions en avant ou en arrière , explique Michel Mersereau, instructeur à l'école de moto The Rider Training Institute.

Le conseiller municipal Anthony Perruzza est aussi un motocycliste. Il rappelle que la circulation peut se révéler très dangereuse pour eux.

Coincé dans la circulation sur une moto, c'est assez effrayant. Surtout lorsque vous regardez dans votre miroir et que la personne derrière vous est sur son téléphone ou complètement distraite , dit-il.

M. Perruzza a déposé une motion devant le conseil municipal le mois dernier, dans laquelle il propose un projet pilote de filtrage des voies le long des rues Richmond et Adelaide, au centre-ville de Toronto.

Il faudrait aussi qu'il y ait une petite campagne de sensibilisation avec cette démarche, afin que les automobilistes, les cyclistes et les piétons comprennent de quoi il s'agit , estime-t-il.

Si le projet pilote est adopté, il débutera l'an prochain. Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Différence entre filtrage et fractionnement des voies

Selon M. Mersereau, les deux approches sont différentes entre le fait de filtrer une voie ou de la fractionner.

Le fait de fractionner une voie reviendrait à autoriser une moto à se déplacer entre les voitures lorsque celles-ci roulent. C'est une pratique plus controversée, explique-t-il.

Cette pratique est en revanche autorisée dans de nombreux pays européens; et depuis l'an dernier, c'est aussi le cas en Californie, premier État des États-Unis à la légaliser.

Ce n'est toutefois pas ce qui est envisagé pour le projet pilote du conseiller municipal. L'idée est plutôt de permettre un dépassement lorsque les voitures sont à l'arrêt.

Le comité présentera ses conclusions au conseil plus tard cette année. Un autre vote aura alors lieu pour déterminer si le projet pilote ira de l'avant. Si tel est le cas, ce dernier ne verra pas le jour avant l'année prochaine.