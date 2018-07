Un texte de Katy Larouche

Toute la fin de semaine, les familles peuvent également profiter de jeux gonflables et d'animateurs de rue sur le site du festival.

Pour souligner le 25e anniversaire de l'événement, un dîner hot-dog et un souper méchoui seront organisés samedi par le Club Richelieu. Un « party de mousse », qui sera animé par les rythmes de DJ NightWolf, est aussi prévu dimanche après-midi.

Le Vieux-Quai en fête souhaite attirer toutes les tranches de la population de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Attirer les visiteurs

La coordonnatrice de l'événement, Amélie Whittom, souligne que le comité organisateur espère attirer davantage de public cette année.

On essaie d'avoir une bonification de l'année passée où on était dans les 12 000 entrées. On va essayer d'avoir un petit peu plus pour continuer à assurer la pérennité du festival , explique-t-elle.

Pour y arriver, le comité organisateur du Vieux-Quai en fête mise sur une programmation diversifiée pour interpeller toutes les tranches de la population.

Samedi soir, Karim Ouellet et Galaxie attireront les plus jeunes en prenant d'assaut la scène principale du festival.

Le chanteur Karim Ouellet Photo : Frédérique Ménard-Aubin

Loin d’être intimiste, le spectacle de Karim Ouellet inclut une brochette de musiciens. Bassiste, trompettiste et saxophoniste partageront la scène avec le chanteur pour faire vibrer le public.

Ce sera un party, il y aura très très peu d’intimité. Karim Oullet, auteur-compositeur-interprète

Les mélodies qui seront présentées constituent un heureux mélange de tous les albums de l’artiste. Karim Ouellet indique aussi que quelques pièces surprises qui ne figurent pas sur les albums seront aussi présentées au public. Ça fait plaisir de revenir, parce que je ne suis pas dans la région très souvent , dit-il.

Une programmation de musique country est aussi bien garnie toute la fin de semaine. Laurie Leblanc sera notamment des festivités samedi.