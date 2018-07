L'explosion s'est produite jeudi en début de soirée dans un complexe industriel de la ville de Yibin, dans la province du Sichuan, a rapporté sur son site web l'administration locale de la sécurité au travail.



Les blessés sont dans un état stable à l'hôpital, selon le communiqué, qui ne précise pas la cause de la déflagration, mais indique qu'une enquête est en cours.



Un incendie qui s'était déclaré après l'explosion dans l'usine de la société Hengda a été éteint vendredi matin, selon la même source.



La Chine a été le théâtre de plusieurs accidents industriels ces dernières années.



En 2015, une énorme explosion dans un entrepôt de produits chimiques avait fait plus d'une centaine de morts dans la ville portuaire de Tianjin, générant une polémique autour des causes de la catastrophe et de son impact écologique.