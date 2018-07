« Elle est impatiente de prendre un moment avec le président et de lui expliquer en quoi consiste le livre blanc », a indiqué le porte-parole de Mme May.



Cette dernière a présenté jeudi les grandes lignes de sa stratégie pour mener à bien le Brexit en mars 2019 et encadrer les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE. En entrevue avec le tabloïd The Sun, le président américain a joint sa voix à celles des eurosceptiques pour s’attaquer au plan de son homologue britannique, qualifié de « soft Brexit » (Brexit modéré).



Il a de surcroît affirmé que l’ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, qui a claqué la porte du Cabinet de Theresa May lundi, « ferait un bon premier ministre ».



« Si [le Royaume-Uni] conclut un accord comme celui [proposé par Theresa May], les États-Unis traiteront à l’avenir avec l’Union européenne », a déclaré Donald Trump, estimant que ce scénario « tuerait » les chances d’un accord de libre-échange entre les deux pays.



Or, la question d’un accord commercial avec les États-Unis après la rupture avec l’Union européenne est au cœur de la visite officielle du président américain au Royaume-Uni et l’une des priorités de la première ministre britannique.



« Pour le bien de nos peuples, travaillons ensemble pour bâtir un avenir plus prospère », a lancé Theresa May depuis le palais de Blenheim, près d’Oxford, où elle reçoit le président Trump.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ne sont pas seulement les alliés les plus proches, mais les amis les plus sincères. Theresa May, première ministre britannique.

Les deux dirigeants doivent visiter vendredi matin la prestigieuse Académie royale militaire de Sandhurst avant de se réunir à Chequers, résidence de campagne des premiers ministres britanniques, où des discussions bilatérales portant notamment sur le Brexit et la Russie sont à l’ordre du jour.

Un immense ballon à l'effigie d'un Trump portant une couche a volé au-dessus du square près du parlement britannique, lors d'une manifestation contre la venue du président américain au Royaume-Uni. Photo : AFP/Getty Images/TOLGA AKMEN

Lors des déplacements de Donald Trump, de nombreuses manifestations sont prévues. La plus importante doit avoir lieu à Trafalgar Square, à Londres, où des dizaines de milliers de personnes sont attendues.

Un ballon géant à l'effigie d'un Trump en couche flottait déjà dans le ciel, en matinée, alors que des manifestants s'étaient déjà réunis près du parlement

En fin d’après-midi, le président américain et sa femme, Melania, se rendront au château de Windsor pour prendre le thé avec la reine Elizabeth II. Ils s'envoleront par la suite en Écosse, où M. Trump possède deux terrains de golf, pour y passer le week-end.