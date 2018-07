Depuis 1999, l'Ordre du Manitoba, qui est la plus haute distinction de la province, reconnaît l'excellence de dizaines de femmes et d'hommes au service de la communauté.

Cette année, ils étaient 12 à être ainsi distingués à l'occasion d'une cérémonie au palais législatif, à Winnipeg.

David Barnard

Recteur et vice-chancelier de l’Université du Manitoba depuis 2008, David Barnard a veillé au respect des engagements de l’Université pour favoriser la réussite des Autochtones, a amélioré les installations de recherche et le soutien accordé aux étudiants des cycles supérieurs, et a diversifié les possibilités d’études pour les étudiants.

Michael Belhumeur

Aîné métis et ancien combattant, Michael Belhumeur est le cofondateur de la Urban Knights and Ladies Volunteer Veterans Ambassadors Peace Patrol of Manitoba, un groupe bénévole qui veille à la promotion de la sécurité et à la prévention du crime.

Jacqueline Blay

Jacqueline Blay, au centre, a été décorée de l'Ordre du Manitoba. Photo : Radio-Canada/Bertrand Savard

Jacqueline Blay est une historienne francophone primée. Ses écrits relatent les efforts accomplis par les francophones du Manitoba pour préserver leur langue et leur culture. Elle a été présidente de la Société historique de Saint-Boniface, de la Maison Gabrielle-Roy et de la Société franco-manitobaine.

Barbara Bruce

Membre de la Nation métisse, Barbara Bruce a consacré sa vie à travailler avec et en faveur des communautés et des organismes de la Nation métisse et des Premières Nations à l’échelle locale, régionale et nationale.

Sara Israels

Hématologue-oncologue pédiatrique, Sara Israels est reconnue mondialement pour son travail innovant auprès des enfants et des adolescents atteints du cancer et de troubles de saignement.

Robert Kristjanson

Ayant vécu toute sa vie à Gimli, où il a été durant 70 ans pêcheur commercial, Robert Kristjanson a sensibilisé davantage le public au problème grandissant causé par les algues sur le lac Winnipeg, ce qui a permis l’adoption de plusieurs mesures permettant de s’attaquer au problème.

William Loewen

William Loewen s’est distingué par sa brillante carrière dans le monde des affaires, axée sur l’innovation et le succès commercial dans le domaine des services informatiques et du commerce électronique.

Bernice Marmel

Bernice Marmel défend depuis longtemps la cause des personnes âgées, des logements abordables et des Manitobains à faible revenu.

Robb Nash

Robb Nash se sert de la musique pour influencer les jeunes, en se produisant dans les écoles, les réserves et les centres de détention partout au Canada.

Ken Opaleke

Depuis plus de 27 ans, Ken Opaleke se consacre à l’habilitation des jeunes défavorisés en tant qu’élément moteur et directeur général du West Broadway Youth Outreach, un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes à réaliser leur plein potentiel.

Grant Pierce

Les recherches de Grant Pierce en médecine cardiovasculaire ont apporté une notoriété scientifique au Manitoba, grâce à sa participation à une série de travaux précurseurs visant à faire arrêter ou régresser les troubles du myocarde ou les lésions à la paroi vasculaire.

Cheryl Rockman-Greenberg

La pédiatre Cheryl Rockman-Greenberg est l'une des spécialistes mondiales en hypophosphatasie. Photo : Radio-Canada/Trevor Lyons

Physicienne et chercheuse, Cheryl Rockman-Greenberg est reconnue pour son leadership en santé pédiatrique et son expertise dans le domaine des troubles métaboliques et des maladies génétiques rares.

En avril 2018, elle a été intronisée au Temple de la renommée médicale canadienne.