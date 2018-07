À Caraquet, l’heure est à la fête. L’hôtel de ville et de nombreux commerces arborent les couleurs de l’arc-en-ciel pour célébrer la communauté LGBTQ+ à l’occasion de la fierté Acadie Love.

Pour un des porte-paroles de l’événement, René Cormier, les progrès réalisés pour la communauté LGBTQ+ sont impressionnants, mais il demeure essentiel de sensibiliser la population aux nombreux enjeux auxquels elle peut encore faire face en 2018.

René Cormier, porte-parole de la deuxième édition d'Acadie Love. Photo : Radio-Canada

Quand on aide à améliorer les conditions de vie d’une certaine partie de la société, on aide toute la société , lance-t-il.

Selon lui, l’événement est spécial, puisqu’il se situe dans une région rurale et non dans une grande ville comme Montréal ou Toronto. Selon lui, cela crée un important sentiment de proximité avec la population. On sent beaucoup d’adhésion de l’ensemble des citoyens et des citoyennes.

Des personnes rencontrées dans la rue à Caraquet sont aussi très contentes que l’événement revienne pour une deuxième année.

Depuis la première année, j’ai trouvé que ça a fait une grande différence dans la région , affirme Annie Nowlan.

Annie Nowlan est bien contente qu'Acadie Love revienne pour une seconde édition. Photo : Radio-Canada

Même les moins jeunes se montrent très ouverts. Moi ça ne me dérange pas du tout, souligne Xavier Duguay. C’est du monde comme les autres.

Xavier Duguay, citoyen de Caraquet Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Jimena Vergara