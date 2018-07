Un texte de Camille Martel

Natalie Cauchon est également médecin de famille dans la région de Bathurst depuis plus de 20 ans. On manque souvent de ressources pour encourager les patients à se déplacer , lance-t-elle d'entrée de jeu.

Il n'y a pas assez de physiothérapeutes ou bien d'ergothérapeutes qui peuvent prodiguer des soins plus poussés, déplore-t-elle.

Bien que le personnel infirmier a aussi un rôle de premier plan dans la prévention des plaies de lit, Nathalie Cauchon estime qu'il n'y a pas un manque de formation, mais bien de personnel.

Natalie Cauchon, présidente de l’organisation du personnel médical pour Acadie-Bathurst et médecin de famille dans la région de Bathurst depuis plus de 20 ans. Photo : Radio-Canada

Dans un monde idéal, il faudrait augmenter les soins au chevet et ausculter les patients de la tête aux pieds tous les jours , explique la médecin.

Qu'est-ce que plaie de lit ou lésion de pression?

Une plaie de lit se développe à la suite d'une pression constante et d'un frottement de la peau. Une rougeur va se développer, puis une ampoule. Ensuite, une plaie plus profonde peut apparaître et parfois atteindre les muscles ou même les os.