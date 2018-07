Une visite en hélicoptère a permis d'observer les taches de forêt brûlée et la fumée toujours visible parmi les 130 kilomètres carrés de forêt calcinée. Si les flammes ne sont plus visibles, de nombreux points chauds sont surveillés.

Vue aérienne sur les taches de forêt brûlée Photo : Radio-Canada

Le gestionnaire de la section des opérations, Frédéric André, explique que l'odorat est particulièrement utile pour détecter les points chauds qui subsistent à l'intérieur du sol. « On va également faire des missions de thermovision, au niveau infrarouge. En vol en hélicoptère à basse altitude, on va aller détecter encore plus finement les points chauds qui subsistent à l'intérieur du sol », ajoute-t-il.

Frédéric André, gestionnaire de la section des opérations, SOPFEU Photo : Radio-Canada

Même si l'incendie est circonscrit, environ 160 employés de la SOPFEU sont toujours actifs.

L'agente à la prévention et à l'information de la SOPFEU, Isabelle Gariépy, est positive quant aux avancées des opérations.

Isabelle Gariépy, agente à la prévention et à l'information, SOPFEU Photo : Radio-Canada

On fait de petites avancées. C'est quand même 111 kilomètres de périmètre. Isabelle Gariépy, agente à la prévention et à l'information, SOPFEU

À ce stade-ci, les avions-citernes ne sont plus utilisés. Les hélicoptères larguent tout de même de bonnes quantités d'eau sur des points précis et les pompiers sont à l'oeuvre au sol.

Vue aérienne sur les taches de forêt brûlée par l'incendie de Labrieville Photo : Radio-Canada

Selon M. André, la difficulté, c'est que ce sont « plein de patchs brûlées dans du vert ». « C'est beaucoup de déplacements et de recherche. Il faut réinstaller le matériel pour faire une petite patch, se redéplacer, réinstaller, etc. », poursuit-il.

Il explique que les pompiers travaillent soit avec une motopompe qu'ils installent dans un point d'eau naturel dans le but d'en amener jusqu'au point en combustion, soit avec des outils manuels lorsqu'il s'agit de plus petits points chauds.

Les racines des arbres touchés par l'incendie de Labrieville Photo : Radio-Canada

Villégiateurs en attente

La route 385 a été rouverte, mais de vastes secteurs forestiers demeurent interdits d'accès. Impossible pour de nombreux détenteurs de baux de villégiature d'aller constater les dommages sur place.

« On entre un peu sur le territoire interdit quand on arrive près du complexe de Labrieville », explique Mme Gariépy.

Une permission de passer sur le territoire de la route 385 donne accès à leur chalet aux personnes qui demeurent dans le nord du territoire, ajoute-t-elle.

L'incendie de Labrieville Photo : Radio-Canada

La météo est présentement favorable au travail des pompiers, mais personne ne sait quand l'incendie pourra être maîtrisé et éteint.

D'après les informations de Marlène Joseph-Blais