Depuis 10 ans, les parcelles où est cultivé le lin se sont multipliées dans la Mitis. Selon Jonathan Ferté, conseiller au développement agroalimentaire de la MRC de La Mitis, la plante est maintenant cultivée sur une superficie totale 250 hectares.

Jonathan Ferté, conseiller au développement agroalimentaire pour la MRC de La Mitis Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

C'est presque le double de l'année dernière avec une quinzaine de producteurs dans la Mitis, mais aussi dans les MRC avoisinantes. Jonathan Ferté, conseiller au développement agroalimentaire de la MRC de La Mitis

Cette expansion est en partie due au fait que le lin est maintenant couvert par l'assurance récolte. La Coop Purdel, qui a acheté environ 40 tonnes de graines de lin produites dans la région l'an dernier, affirme qu'elle pourrait en acheter encore beaucoup plus.

La graine de lin après avoir été récoltée Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

On vend ça à la coop fédérée qui utilise ça dans des moulées spécialisées, mais de plus en plus les producteurs regardent pour amener ça dans leur alimentation à la ferme. Philippe Bernier, directeur de la division approvisionnement à la ferme de la Coop Purdel

En plus d'embellir le paysage lors de sa floraison, le lin se vend deux fois plus cher que l'orge ou le blé.

Selon Jean Côté, de la Ferme Blanco de Sainte-Luce, le rendement des céréales est plus élevé que celui du lin, mais le lin demeure plus payant parce que la plante exige moins d’engrais et de culture.

Pas d’usine de transformation pour l’instant

Malgré la hausse des superficies cultivées, ce n'est pas demain qu'une usine de transformation du lin sera implantée dans la Mitis.

Jonathan Ferté explique que la MRC travaille actuellement à concevoir un projet à plus petite échelle qui correspond à la production locale actuelle.

La route du lin s'étend de Métis-sur-Mer à Sainte-Luce, en passant par Sainte-Angèle-de-Mérici. Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

En attendant, les curieux peuvent emprunter la route du lin, qui s’étend de Métis-sur-Mer à Sainte-Luce, pour profiter de la floraison de la plante. Il est recommandé d’y aller en matinée, puisque les fleurs fanent au cours de la journée.

D’après les informations de Julie Tremblay