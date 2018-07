Connue pour des films indépendants (Berlin Syngrome et Lore notamment), la cinéaste australienne de 49 ans est sortie gagnante de ce qui semble avoir été une longue course. Plus de 70 réalisateurs auraient été rencontrés par Marvel.

Selon The Hollywood Reporter, les producteurs voulaient engager une femme. La Britannique Amma Asante et l’Américaine Maggie Betts figuraient parmi les finalistes, affirme le média américain.

Scarlett Johansson aurait poussé pour que le choix s’arrête sur Cate Shortland.

La réalisatrice australienne Cate Shortland Photo : Getty Images/Alexander Koerner

L’actrice a déjà interprété la Veuve noire (alias l’espionne russe Natasha Romanoff) à six reprises depuis 2010. Néanmoins, aucun de ces films n'est centré sur l'histoire de la superhéroïne.

Il s’agira du deuxième long métrage de l’univers Marvel sur un personnage féminin, après Captain Marvel (interprétée par Brie Larson), attendu en mars 2019.

On ne connaît pas, pour l'heure, la date de sortie du film de Cate Shortland.