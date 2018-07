Le 8 juillet, peu après 00 h 30, la police a été informée qu'un homme avait reçu plusieurs coups de couteau à Gloucester Junction. La victime a été transportée à l'hôpital pour recevoir des soins, puis a été autorisée à sortir. Le suspect a pris la fuite avant l'arrivée des policiers.

Zachariah Russell, de Bathurst, mesure 188 cm (6 pi 2 po) et pèse environ 95 kilos (210 livres). Il a les cheveux et les yeux bruns. Il a plusieurs tatouages, y compris celui d'un serpent sortant d'un crâne sur l'avant-bras droit, un crâne sur l'épaule gauche et un crâne dans le cou, du côté gauche.

La police ignore où il se trouve actuellement, mais croit qu'il pourrait être dans la région de Chaleur.

Quiconque aperçoit Zachariah Russell est prié de composer le 911 immédiatement et de ne pas s'en approcher.