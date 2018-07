Un texte de Jean-Philippe Robillard

Après le scandale des compteurs d'eau, la Ville de Montréal a relancé en 2011 l'installation de ce type d'appareil dans les grandes entreprises et les commerces. Jusqu'à présent, on en a posé 15 000 dans les immeubles commerciaux. L'objectif de la Ville est de réduire la consommation et le gaspillage en imposant une tarification.

La brasserie Molson est toujours le plus important consommateur d'eau de Montréal. L'entreprise a toutefois diminué sa consommation de 10 % ces dernières années.

La compagnie Lavo, qui fabrique des produits de lessive et d'entretien ménager et qui utilise des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau chaque année, a réduit sa consommation de 14 %.

Ça nous a aidés à réduire notre consommation d'eau, parce que ce qu'on mesure, on peut le contrôler. Dominique D'Amours, directeur qualité et affaires réglementaires chez Lavo

Dominique D'Amours affirme que l'arrivée du compteur a permis à l'entreprise de constater qu'il y avait du gaspillage d'eau dans l'usine de l'entreprise à Rivière-des-Prairies. « On a amélioré nos procédés de rinçage, explique-t-il, pour réduire la consommation d'eau et on a travaillé à réduire le contenu en eau de nos produits. »

Le cas d'Agropur

À l'usine d'Agropur dans l'arrondissement de Saint-Laurent, le directeur de l'ingénierie, Pierre Lemieux, affirme aussi avoir mis fin au gaspillage depuis l'installation d'un compteur d'eau. Cette usine utilise maintenant 34 % d'eau en moins qu'auparavant, ce qui représente des économies annuelles d'au moins 150 000 $.

« À l'époque, il y avait beaucoup de boyaux qui étaient laissés par terre, qui coulaient toute la journée, explique M. Lemieux. On a diminué entre autres la consommation d'eau à la réception du lait de façon substantielle. [...] Il y avait des endroits où on consommait de l'eau et on n'avait pas nécessairement besoin d'en consommer. »

Agropur a aussi installé de nouveaux équipements qui consomment moins d'eau.

Pas seulement les grandes entreprises

Les cols bleus de la Ville de Montréal installent quotidiennement une vingtaine de compteurs d'eau. Le chef de division pour la gestion durable de l'eau à la Ville de Montréal, Hervé Logé, avance que l'effet des compteurs d'eau se fait sentir aussi bien dans les petits commerces que dans les grandes entreprises. Il cite l'exemple d'un restaurant qui a réduit des deux tiers sa consommation après avoir constaté que son système de climatisation consommait une grande qualité d'eau.

Certains appareils de climatisation et de refroidissement utilisent de l'eau potable en boucle, souligne M. Logé, alors que la recirculation de l'eau permettrait de réduire la consommation de l’équivalent de la production annuelle de l'usine d'eau potable de Pierrefonds. « On a là un potentiel d'économie importante », selon lui.

La Ville estime que l'absence de tarification entraîne une surconsommation d'eau de 20 %. Elle prévoit installer 8000 autres compteurs d'eau d'ici 2022.

Compteurs et coûts

L'installation des compteurs d'eau ne fait pas que des heureux et soulève la grogne chez certains petits commerçants.

La vice-présidente de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Martine Hébert, déplore qu'il y ait des coûts liés à l'installation des compteurs d'eau. « Ce qui est préoccupant dans ce dossier, c'est qu'on installe des compteurs d'eau pour éventuellement prélever des taxes, mais c'est évidemment aux frais des commerçants. Donc, ce sont eux qui doivent assumer les coûts des équipements et de l'installation et on trouve que c'est un petit peu inéquitable. »

Les usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal ont réduit leur production d'environ 25 % depuis 2011, ce qui représente des économies de 100 millions de dollars en produits chimiques et en électricité pour la Ville.

En 2011, le gouvernement du Québec a déposé la stratégie d'économie d'eau potable qui visait à réduire la consommation d'eau et les pertes.