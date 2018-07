Un texte de Danielle Kadjo

Entre ateliers de peinture, de poterie, de cuisine ou de théâtre, les organisateurs de camps de jour ne manquent pas d'idées pour divertir les jeunes enfants.

Prince Albert : le camp FrancoFun

La Société canadienne-française de Prince Albert offre de nouveau son camp d’été FrancoFun, du 9 juillet au 17 août, à l'École Valois. Selon les organisateurs, le camp existe depuis dix ans et est offert aux enfants âgés de 5 à 12 ans.

Le Camp FrancoFun offre un atelier de peinture. Photo : Société canadienne-française de Prince Albert / Jonathan Girard

Les enfants passent des journées remplies d’activités; comme des jeux de collaboration, de bricolage, de création artistique; et de sorties intéressantes, selon la coordonnatrice du camp, Dawn Krohn.

Le Camp FrancoFun offre des sorties aux enfants. Photo : Société canadienne-française de Prince Albert / Jonathan Girard

Elle affirme que l'enjeu est de montrer aux jeunes qu'il est possible de s'amuser en français dans un milieu comme la Saskatchewan, où la langue est en situation minoritaire.

Comme nouveauté pour la saison estivale 2018, les organisateurs ont décidé d’offrir un atelier de théâtre, durant la dernière semaine du camp. Photo : Société canadienne-française de Prince Albert / Jonathan Girard

Moose Jaw : le camp d'été francophone

Le camp d'été de l'Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ) est de retour avec une nouvelle formule axée sur différentes thématiques.

Selon la directrice communautaire de l'association, Chantal Amstad, le camp est offert aux jeunes de 8 à 14 ans, du 2 au 13 juillet 2018. Photo : Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw

« Chaque journée de la semaine est associée à un thème. Les lundis, nous avons les sports, les mardis, la nature et les sciences, le mercredi, une thématique autour du monde, les jeudis, les arts et les vendredis, la littérature et le film », a-t-elle décrit.

Le camp d'été de Moose Jaw mise sur l'apprentissage du français. Photo : Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw

Selon elle, le camp, qui mise sur l'apprentissage du français tout en s'amusant, permet aux jeunes de vivre de nouvelles expériences et de participer à des ateliers de cuisine et de poterie.

Des jeunes lors d'un atelier éducatif. Photo : Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw

Regina : le camp Troubadour 2018

À Regina, le Centre éducatif Gard'amis offre le camp Troubadour aux jeunes âgés de 5 à 12 ans, du 3 juillet au 31 août 2018.

Selon l'organisme, les jeunes se rencontrent au gymnase de l'École Monseigneur de Laval et les activités se déroulent aux alentours de l'école.

Ailleurs en Saskatchewan

Il existe plusieurs autres camps francophones en Saskatchewan, notamment le camp voyageur de Gravelbourg, le camp chaleureux de North Battleford et le camp FrancoFun de Zenon Park.