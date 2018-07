Exemple

On a souvent évoqué la bromance pour parler des duos Sam et Frodo dans Le Seigneur des anneaux, Chandler et Joey dans la série américaine Friends ou encore Han Solo et Chewbacca dans Star Wars, pour ne nommer que ceux-là.

Tout récemment, lors de la visite du premier ministre canadien en France, plusieurs internautes ont souligné labromance qui unissait Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron. Toutefois, selon l'humoriste et spécialiste de Star Wars Jérémie Larouche, Han Solo et Chewbacca seraient les premiers à avoir connu une « fréromance ».