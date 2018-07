Les amateurs pourront ainsi joindre la région de Québec et celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean via ce sentier de 192 kilomètres.



Les VTT de type « côte à côte » étaient interdits dans la réserve faunique des Laurentides jusqu’à tout récemment parce qu’ils entraient en conflit avec les camions forestiers et les autres utilisateurs de la forêt. Ils peuvent désormais y circuler.

La mairesse Josée Néron et la ministre Véronyque Tremblay assistaient à l'inauguration. Photo : Radio-Canada/Lynda Paradis

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, était sur place pour l’inauguration.

La mise en place de ce sentier a notamment permis de réduire la circulation illégale dans la réserve faunique des Laurentides. Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

C’est une mauvaise pratique qui affectait la quiétude des villégiateurs, la qualité des habitats fauniques et la sécurité des utilisateurs , ajoute-t-elle.

Le sentier a nécessité des investissements totaux d’un peu plus de 700 000 dollars pour reconstruire d’anciennes routes forestières. Québec a payé une partie de la facture.

La Ville de Saguenay a aménagé un espace de stationnement pour les VTT à La Baie, au bout du sentier, le temps que les touristes se rendent passer la nuit dans un hôtel de Saguenay, situé loin du sentier.

Le président du Club Quad du Fjord, Alain Gagnon, aimerait maintenant qu’un sentier faisant le tour du Lac-Saint-Jean et du Saguenay voit le jour.

D'après les informations de Gilles Munger