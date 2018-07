La série fantaisiste de HBO a déjà remporté deux fois le titre de meilleure série dramatique et cumule 38 nominations en six saisons.

La série Westworld et l'émission à sketchs satiriques Saturday Night Live récoltent chacune 21 nominations et The Handmaid's Tale, inspirée du roman éponyme de la Canadienne Margaret Atwood, a été nommée dans 20 catégories.

Atlanta est la comédie ayant le plus de nominations, soit 16.

L'émission Roseanne, dont le retour sur les écrans a été interrompu après la publication d'un commentaire de Roseanne Barr jugé raciste, a récolté une seule nomination dans une catégorie prestigieuse, soit dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien pour Laurie Metcalf.

Deux Canadiennes en lice

Tatiana Maslany et Sandra Oh sont en lice pour la statuette de la meilleure actrice dans une série dramatique.

La première a été remarquée pour son interprétation de nombreux clones dans Orphan Black, dont la dernière saison s'est terminée dans l'espace l'an dernier. Cela pourrait être son second Emmy pour ce rôle.

La seconde joue une agente de services secrets dans Killing Eve, qui sera diffusée au Canada dès le 22 juillet sur la chaîne Bravo. Sandra Oh, qui a grandi à Ottawa, a déjà remporté cinq prix Emmy pour Dr Grey : Leçons d'anatomie, série dans laquelle elle a joué la redoutable Dr Cristina Yang pendant dix saisons.

La cérémonie des prix Emmy sera présentée le 17 septembre à NBC. Le gala sera animé par Colin Jost et Michael Che de l'émission Saturday Night Live.