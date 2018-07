Les températures du Grand Vancouver atteindront les mi-20 degrés Celsius jeudi et devraient restées stables la semaine prochaine, voire possiblement plus loin.

« C’est possible que le temps soit sec jusqu’à la fin juillet et les prévisions à long terme annoncent du temps chaud et sec jusqu’à l’automne », explique la météorologue de CBC Johanna Wagstaffe.

« L’aspect négatif de nos étés typiques de la côte ouest est bien sûr le risque de feux et de sécheresse. »

L’experte remarque que le changement climatique a déjà contribué à des conditions plus chaudes et plus sèches qu’il y a 30 ans.

Le Service de police de Vancouver avertit déjà les plaisanciers que les patrouilles qui contrôlent plusieurs infractions, dont la consommation d’alcool, seront plus fréquentes sur les plages.