Le joueur de 25 ans originaire du Michigan récoltera un salaire annuel de 6,167 millions $.

Il a joué 67 matchs dans la dernière saison, le plus grand nombre de sa carrière. Connor Hellebuyck a aussi battu le record d'équipe en terme de victoire avec 44, surpassant la marque pour un gardien de but américain. Il a aussi réalisé 6 blanchissages et conservé un pourcentage d'arrêt de 0,924.

Lors de la saison 2017-2018, les Jets se sont rendus en finale de l’Association de l’Ouest. C’était de loin la meilleure performance de l'équipe depuis son arrivée en LNH.