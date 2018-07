Le ministère du procureur général a annoncé mercredi que la société a signé des protocoles d’entente avec les producteurs pour créer « une large gamme de produits compétitifs ».

À la base, le ministère indique que plus de 150 variétés de marijuana non médicinales seront vendues, avec des différences de qualité et des prix déterminés par le gouvernement.

La société des alcools a également obtenu des accessoires de cannabis à vendre dans les magasins de cannabis de la province (B.C. Cannabis Stores).

« Nous sommes ravis d’arriver à cette étape importante dans le développement d’une gamme de produits compétitive pour le cannabis non médicinal », a dit Blain Lawson, PDG de la Société de distribution des alcools de la province.

Le volume, la sélection et la qualité de notre gamme de produits démontrent l’engagement de la société des alcools à éliminer le marché illicite. Blain Lawson, PDG de la Société de distribution des alcools de la Colombie-Britannique

Les détaillants privés autorisés pourront accéder au cannabis en gros à travers un site de vente en ligne.

Le ministère annonce aussi que Kamloops aura le premier magasin de cannabis du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le centre commercial Columbia Place.

Le maire de la ville, Ken Christian, accueille favorablement l'arrivée d'un premier magasin de cannabis, mais ajoute toutefois que la proposition devra recevoir l’autorisation de la municipalité avant d'ouvrir ses portes.

Le point de vente de Columbia Place sera le seul magasin provincial qui sera ouvert au moment où la marijuana sera légalisée, le 17 octobre 2018.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté un modèle mixte pour la vente de cannabis qui autorise les points de vente publics et privés.