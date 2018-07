Les élus de la Ville de Trois-Rivières ont homologué la réintégration de Barbara Provencher, Marc-André St-Amant et Dominic Pronovost lors d’une séance du conseil extraordinaire, jeudi matin.

Ils ont suivi la recommandation du directeur de la police, René Martin, en autorisant leur réintégration à l'appareil municipal.

Barbara Provencher et Marc-André St-Amand reprendront l'uniforme de policier le 13 août.

Leur ex-confrère Dominic Pronovost a pour sa part choisi de poursuivre sa carrière en tant que policier-pompier. Il sera transféré à la Direction de la sécurité incendie à compter du 16 juillet.

Une réintégration harmonieuse, promet la Ville

La Ville de Trois-Rivières s'est dite satisfaite de l'entente conclue avec l'association des policiers-pompiers, pour garantir une « réintégration harmonieuse » des trois policiers.

Le conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, a expliqué que la Ville n’avait d’autres choix que de réintégrer les 3 policiers complètement blanchis par la justice dont 2 ont aussi été blanchis par le Commissaire à la déontologie policière, en lien avec l’arrestation d’Alexis Vadeboncoeur.

Le commissaire à la déontologie policière a conclu en mai dernier que Barbara Provencher et Marc-St-Amant n'avaient rien à se repprocher. Toutefois que Keven Deslauriers et Dominic Pronovost « ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent leurs fonctions, en formulant des commentaires inappropriés lors du visionnement d’une vidéo » de l’arrestation d’Alexis Vadeboncoeur.

Le dossier du commissaire à la déontologie en ce qui les concerne n'est d'ailleurs pas clos. La décision de Dominic Pronovost de poursuivre sa carrière comme pompier plutôt qu'à titre de policier a permis d'accélérer sa rétintégration selon le directeur du service de policie René Martin.

« Il reste encore la décision en déontologie policière parce que le commissaire s'est réservé le droit de le citer sur d'autres chefs », explique René Martin. « Cependant ce qui lui reste à étudier au niveau de la jurisprudence n'amènerait pas nécessairement un congédiement . »

Leur collègue Kaven Deslauriers a pour sa part été reconnu coupable de voies de fait simples à l'endroit d'Alexis Vadeboncoeur.

Il a ensuite obtenu une absolution conditionnelle après avoir porté cette décision en appel. Il avait été congédié en juillet 2013.