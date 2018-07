Michelin payera 1,45 milliard $ US pour se porter acquéreur de Camso. Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, aucun travailleur ne perdra son emploi au Québec avec cette transaction. Au contraire, de nouveaux postes seront créés pour répondre aux besoins.

Avec un chiffre d’affaires de 1 milliard $ US, Camso conçoit, fabrique et distribue des solutions de mobilité hors route, depuis 1982. L'entreprise se classe parmi les trois premiers acteurs sur le marché de la construction, dans les chenilles et les pneus pour petits engins de chantier.

Une conférence de presse est prévue jeudi après-midi à Magog concernant cet achat où les deux PDG seront présents.

Le site web de Camso affirme que la compagnie emploie plus de 7500 personnes dans 26 pays, avec près de 200 personnes travaillant en recherche et développement. Camso possède 22 usines de fabrication et 300 personnes travaillent au siège social de l'entreprise à Magog.

Début du graphique (passez à la fin) Michelin achèterait l'entreprise Camso de Magog. L'annonce serait faite aujourd'hui. #RCES pic.twitter.com/QQ9oAaKjhF — BrigitteMarcoux (@BrigitteMarcoux) July 12, 2018 Fin du graphique (passez au début)

En 2015, l'entreprise avait changé de nom passant de Camoplast Solideal à Camso. À ce moment, le vice-président communication marketing, Benoît Cossette, affirmait que Camso avait un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars.

Camso est une entreprise privée détenue à 33 % par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Le Fonds de solidarité et Desjardins capital sont également actionnaires.