L'annonce a été faite sur Twitter par le codirecteur de l'entreprise Michael Scott, qui réside en Thaïlande et se trouvait sur le site du sauvetage, à Chiang Rai, dans le nord du pays.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste. Cette histoire est si importante pour moi, étant donné que je l'ai suivie en Thaïlande », a-t-il déclaré dans une vidéo filmée sur le lieu du sauvetage.

La femme de Michael Scott est impliquée dans les préparatifs des funérailles de Saman Kunan, le sauveteur décédé le 6 juillet alors qu'il installait un réservoir d'oxygène en vue de l'extraction.

« Ma femme a grandi aux côtés du militaire thaïlandais qui est mort dans la grotte. De voir tous ces actes de bravoure dans la grotte et de voir sortir tous ces plongeurs est un événement si émouvant et si personnel pour moi », a précisé Michael Scott.

Photo de l'audacieux sauvetage des 12 jeunes joueurs de soccer et de leur entraîneur dans la grotte Tham Luang Nang Non à Mae Sai, dans la province de Chiang Rai, en Thaïlande, le 11 juillet Photo : The Associated Press