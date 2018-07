La plupart de ces routes resteront fermées jusqu'à minuit dans la nuit de dimanche à lundi.

Le boulevard Lake Shore Ouest est notamment fermé entre Strachan et British Columbia.

Les automobilistes qui empruntent l'autoroute Gardiner peuvent s'attendre à des retards de 30 à 60 minutes, selon l'achalandage.

Les organisateurs incitent fortement les gens à utiliser le transport en commun. Go Transit et la CTT prévoient toutefois que des détours et des retards auront un impact sur certains trajets.

Le métro sera également fermé sur la ligne 1 entre Lawrence et St Clair, samedi et dimanche.