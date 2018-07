L’installation est désignée comme étant un jardin solaire, puisque son fonctionnement est semblable à celui d’un jardin communautaire. Les résidents et les entreprises paient pour acheter leurs parts, mais plutôt que de récolter des légumes, ils économisent sur le coût de l’électricité.

Les membres de la communauté peuvent investir dans un maximum de 10 panneaux solaires. Ils n’achètent pas les panneaux eux-mêmes, mais plutôt un abonnement à l’énergie que ceux-ci produisent.

Tous les trois mois, Electric Utiliy, l’équivalent de BC Hydro à New Westminster, détermine la quantité d’électricité produite par panneau solaire et accorde un rabais à chaque investisseur du jardin solaire en fonction de celle-ci.

Investir dans un panneau du jardin solaire coûte environ 800 $ et permet d’économiser sur sa facture d’électricité pendant 25 ans. Tous les abonnements ont été vendus en trois semaines, selon le gestionnaire de l’énergie communautaire à la Ville de New Westminster, Norm Connoly. « Il y a beaucoup d’intérêt », indique-t-il.

Le gestionnaire de l’énergie communautaire à la Ville de New Westminster, Norm Connoly, affirme que le projet de jardin solaire a reçu beaucoup de commentaires positifs. Photo : CBC/Rohit Joseph

Norm Connoly raconte que New Westminster s’est inspiré de Nelson, la première ville de la Colombie-Britannique à proposer un système semblable à ses résidents. L’installation de Nelson est fonctionnelle depuis près d’un an.

Le Grand Vancouver est reconnu pour être plutôt nuageux pendant plusieurs mois de l’année, mais cela n’a pas empêché la New Westminster d’aller de l’avant avec le projet.

Norm Connoly soutient que l’Allemagne est un bon exemple d’une région où l’énergie solaire est grandement exploitée, malgré les nuages.