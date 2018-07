Aucune femme ne figure parmi les 12 employés les mieux payés et 2 seulement font partie des 20 vedettes de la BBC les mieux rémunérées.

Claudia Winkleman, la première femme du classement, arrive 13e, en recul de 5 places par rapport à l'an dernier, une chute qui s'explique par « un bouleversement dans l'organisation de la BBC », selon le groupe. Sa rémunération annuelle en 2017-2018 s'élève à au moins 645 000 $.

C'est presque cinq fois moins que Gary Lineker. Cet ex-joueur de soccer international, animateur du programme Match of the Day, domine le classement, avec un salaire annuel d'au moins 3 millions de dollars.

L'écart de salaire médian entre les hommes et les femmes a cependant diminué, passant de 9,3 % en 2017 à 7,6 % cette année, selon un rapport du groupe rendu public le 3 juillet.

Le directeur général de la BBC, Tony Hall, a estimé mercredi que la BBC « faisait des progrès » et a affirmé vouloir atteindre la parité, tout en disant que « ces choses prennent du temps ».

Le service public audiovisuel britannique a par ailleurs promis de supprimer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes d'ici à 2020.

La BBC a fait l'objet de nombreuses critiques depuis qu'elle a été contrainte, en juillet 2017, de révéler les salaires annuels de ses dirigeants et de ses présentateurs vedettes.

Le premier classement publié avait fait apparaître des rémunérations allant jusqu'à 3,3 millions pour un présentateur radio, ainsi que d'importantes inégalités de salaires entre hommes et femmes pour des postes équivalents.

Au début de janvier, une rédactrice en chef de la BBC en Chine avait annoncé sa démission de ce poste pour dénoncer ces inégalités. La différence de salaire par rapport à ses homologues masculins lui avait été versée rétroactivement en juin.

À la fin de janvier, la BBC annonçait que six présentateurs masculins avaient accepté de réduire leurs salaires. Ces journalistes et animateurs gagnaient tous entre 348 000 $ et 1,3 million par an. Trois d'entre eux, Huw Edwards, John Humprys et Jeremy Vine, ont finalement vu leur rémunération effectivement diminuer.