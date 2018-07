Ils veulent repartir avec de nouvelles idées. Dr. Kim Lockhart assistante pédagogique aux Études supérieures à la Faculté d'éducation à l'Université Simon Fraser

Destiné aux enseignants des écoles francophones et d’immersion, cet institut d'été animé par des conseillers pédagogiques a pour but de leur offrir un perfectionnement linguistique et de leur permettre de se ressourcer sur le plan pédagogique.

Selon Kim Lockhart, le groupe veut savoir sur quelles nouvelles ressources ils peuvent appuyer leurs méthodes d'enseignement.

Kim Lockhart, assistante pédagogique aux Études supérieures à la Faculté d'éducation à l'Université Simon Fraser Photo : Radio-Canada

N’ayant pas souvent l’occasion de se rencontrer, les enseignants profitent également de cette occasion pour créer un réseau francophone et francophile qu’ils comptent maintenir pour continuer à échanger des idées.

Pour eux c’est très significatif de pouvoir collaborer en français et discuter en français avec d’autres collègues. Dr. Kim Lockhart assistante pédagogique aux Études supérieures à la Faculté d'éducation à l'Université Simon Fraser

Après cette semaine de formation, quatre autres rencontres sont prévues au cours de l’automne.