La piscine se trouve dans la partie nord-est du parc Borden, au nord de la 112e Avenue, entre la 78e et la 73e Rue. Elle mesure 705 mètres carrés et dispose d’une pataugeoire de 150 mètres carrés.

Devant initialement ouvrir ses portes le 22 juin, c’est finalement mercredi que la piscine a accueilli ses premiers visiteurs, après la réparation d'une petite fuite découverte dans le bassin de filtration.

« Il existe plus de 300 piscines naturelles publiques dans le monde et on s’intéresse de plus en plus aux piscines naturelles comme alternative aux piscines chlorées. » -- Cyndi Schlosser, directrice des installations. Photo : Radio-Canada/Didier GBETIE