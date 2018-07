Ces derniers confirment la tenue du festival Terre Ferme, du 27 au 29 juillet, à Willow Bunch, en Saskatchewan, sur la terre qui a vu naître et grandir Carmen Campagne. Les soeurs Campagne affirment également qu'elles participeront comme prévu aux célébrations du 200e anniversaire de la mission catholique dans l'Ouest canadien.

Dans une entrevue offerte à Radio-Canada, les trois membres de la famille Campagne disent que c'est une harmonie qui manque désormais dans « leur choeur ». Annette Campagne ajoute que, malgré la tristesse, il y a l'aspect réconfortant de voir à quel point sa soeur a marqué les gens.

C'est vraiment la communauté fransaskoise et aussi la communauté franco-manitobaine qui comprennent à quel point ça a un impact sur la famille, sur la communauté. Suzanne Campagne

« On pensait à la fin avril qu'elle avait gagné une partie de la bataille, mais c'est revenu très vite, alors on n'a pas eu beaucoup de temps de se préparer », raconte Suzanne Campagne. Et lorsque la mort a été annoncée, l'intensité et le nombre de réactions, venues de partout, souligne lui aussi Paul Campagne, lui ont fait chaud au cœur.

Des membres de la famille et des proches de Carmen Campagne étaient près d'elle à Sainte-Agathe-des-Monts au moment de sa mort, disent ses frère et soeurs.

C'était important pour nous de chanter parce qu'une des choses qu'elle aimait le plus au monde, c'était de chanter avec sa famille. Annette Campagne

La famille dédie ses prochains concerts à sa soeur

Suzanne et Annette Campagne chanteront ensemble lors du bicentenaire de l’Université Saint-Boniface, à Winnipeg, dimanche soir. La chanson choisie, qui porte sur le courage féminin, a été composée par Annette Campagne.

Les deux soeurs chanteront en l’honneur de Carmen, qui devait initialement participer à ce concert avec elles.

À la fin juillet, la famille sera de retour avec le festival Terre Ferme, qui comprendra des passages sur scène de la formation Hart-Rouge et de Folle Avoine. De nombreux autres artistes francophones sont attendus comme La Raquette à claquettes et Les Barricades.

À l'instar des autres années, le festival proposera des ateliers et des visites de la ferme.