Le conservatoire du parc Queen Elizabeth cultive depuis six ans un Arum titan dont la floraison est imminente.

Attention, toutefois, parce que la fleur dégage, à son éclosion, une forte odeur de viande pourrie ou d’ordures laissées au soleil.

L’Arum titan, ou fleur de cadavre, est une plante tropicale qui nécessite d’habitude de 7 à 10 ans de culture avant la première éclosion, mais le communiqué du conservatoire dit que la plante de six ans a commencé à fleurir plus tôt que prévu.

« Cela nous a surpris. C’est une floraison qui n’était pas prévue », dit Bruce MacDonald, surintendant du Conservatoire Bloedel.

« Nous sommes de plus en plus impatients. Je me sens comme un futur père », ajoute-t-il.

La floraison proprement dite ne devrait durer que deux jours et, pendant celle-ci, la température de la fleur augmente considérablement, ce qui favorise l’émission de son parfum afin d’attirer les coléoptères qui la pollinisent.

« Je pense qu’à l’apogée de son éclosion les visiteurs du Bloedel vont être frappés par une odeur pas trop agréable », dit M. MacDonald.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Yann Gagnon, horticulteur pour la ville de Vancouver décrit la floraison de l'Arum Titan

L'odeur est tellement puissante qu'elle peut être sentie à 800 mètres de distance.

Étant à l'origine une espèce endémique des forêts pluviales de l’île de Sumatra, en Indonésie, la plante provient d’une pépinière de la Caroline du Nord.

Elle peut atteindre une hauteur de près de 4 mètres, et sa tige souterraine peut peser jusqu’à 90 kilogrammes.

Le conservatoire compte rallonger ses heures d'ouverture de 24 à 48 heures pour l’événement spécial qui sera annoncé sur son compte Twitter.