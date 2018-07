Un texte de Louis Garneau

Les espèces en péril, comme le béluga, profitent d'une disposition encore plus sévère.

Les plaisanciers et entreprises de croisières ne peuvent pas s'approcher à moins de 400 mètres de ces mammifères dans l'estuaire du Saint-Laurent.

Guide de croisières dans l'archipel de Mingan, Jacques Gélineau salue la nouvelle règlementation.

Il croit cependant que Pêches et Océans Canada aurait pu imposer des règles plus sévères aux grands navires.

Jacques Gélineau, écologiste et guide de croisières. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau