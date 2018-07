Un texte de Yannick Bergeron

Le 15 juillet 2015, Mélissa, 14 ans, et Jennyfer Pichette-Mercier, 12 ans, ont perdu la vie lors d'une baignade dans le secteur du Rocher blanc, à Saint-Raphaël, dans la MRC de Bellechasse.

Les parents de Mélissa réclament au total 462 410 $ à la monitrice, Christelle Leblanc, et au Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) de Bellechasse, qui supervisait le programme auquel les victimes participaient.

Le gestionnaire du site, le Mouvement des amis de la rivière du Sud, et le propriétaire de l'endroit, Algonquin Power, sont également visés par la poursuite.

Dans sa requête, l'avocat de la famille rappelle que les parents avaient signé une autorisation pour un pique-nique avec baignade au parc des Chutes d'Armagh, le jour du drame.

Mélissa Prévost (à gauche) et Jennyfer Pichette-Mercier (à droite) Photo : Facebook et maison funéraire Roy & Rouleau inc.