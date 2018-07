Des excuses, une plus grande reconnaissance et davantage de financement pour une meilleure représentation des minorités dans le monde artistique québécois. Voilà ce qu'ont principalement réclamé les cinq membres du collectif SLĀV-Résistance, une semaine après l'annulation du spectacle de Betty Bonifassi et Robert Lepage. Le groupe à l'origine des protestations contre SLĀV a dévoilé mercredi ses revendications.