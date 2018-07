Il y a 80 ans, Valleyfield accueillait sa première compétition officielle de régates. Le festival sportif attire déjà à l'époque près de 40 000 visiteurs venus observer les courses d'hydroplanes. Huit décennies plus tard, l'événement ne s'essouffle pas. Découvrez en archives la plus importance course motonautique au Canada et la troisième en importance au monde.