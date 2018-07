La société Maritime Launch Services a soumis à la province son étude le 4 juillet. Le document de 362 pages, préparé par la firme Strum Consulting, énumère les conséquences potentielles de la réalisation du projet sur l’air, l’eau et les sols, mais aussi ses possibles répercussions sur la faune, des orignaux aux papillons.

Les citoyens ont jusqu’au 4 août pour formuler leurs commentaires au sujet de l’étude.

Maritime Launch Services avait annoncé l’an dernier son intention de construire une base spatiale d’une valeur de 110 millions de dollars dans le but de lancer en orbite des satellites commerciaux. Les engins qui décolleraient de cette base n’auraient pas de passagers.

La société voudrait effectuer trois lancements par année à partir de 2021 et augmenter la cadence pour finir par atteindre son objectif de huit lancements par an.

L’étude d’impact environnemental conclut que les répercussions du projet sur l’environnement seront « de faible importance ou d’importance nulle ». Déjà, des voix s’élèvent pour contredire ces prévisions optimistes.

Le « souffle du diable » sur les côtes de la Nouvelle-Écosse

Michael Byers, un professeur de science politique à l’Université de Colombie-Britannique (UBC), tire la sonnette d’alarme au sujet d’un ergol liquide appelé diméthylhydrazine asymétrique (DMHA, ou UDMH en anglais). Les scientifiques de l’ancienne Union soviétique l’appelaient « le souffle du diable » ou « le venin du diable ».

Cette fusée Falcon 9 transportant le premier satellite de communication du Bangladesh a été lancée par SpaceX le 11 mai 2018 en Floride. Photo : Associated Press/Red Huber

À la première étape du lancement des fusées, les ergols utilisés seront le kérosène et l'oxygène liquide. Ensuite, une combinaison de DMHA et de peroxyde d'azote propulsera la fusée à des centaines de kilomètres de la zone de lancement.

« Si quelque chose se passait mal, si la fusée se renversait ou explosait, ou s’il se produisait un quelconque déversement durant le transport ou l’assemblage, il y aurait de sérieux risques pour la santé et pour l’environnement », explique le professeur Byers.

Des études suggèrent un risque élevé de cancer

La littérature scientifique analysant le DMHA fait état de niveaux de « cancers inhabituels », deux fois plus élevés que la normale, dans les régions de la Russie et du Kazakhstan où des citoyens ont pu y être exposés après un déversement, ou lorsque des particules du produit toxique ont été dispersées par des fusées s’étant rompues dans l’atmosphère.

M. Byers ajoute que des poissons et du bétail ont péri en grand nombre dans ces régions exposées au DMHA.

« C’est un produit extrêmement dangereux, ajoute-t-il. Une goutte d’hydrazine dans une piscine de dimension olympique suffit à tuer tout ce qui se trouve dans cette piscine. »

Michael Byers, de l'Université de Colombie-Britannique Photo : Courtoisie de Michael Byers

La plupart des pays qui emploient du DMHA pour des lancements de fusées renoncent de plus en plus à son utilisation, souligne Michael Byers. C’est le cas de la Chine et de la Russie.

Les risques d’échecs lors du lancement d’une fusée ou de déversement de ce produit toxique avant le lancement de celle-ci ne sont pas négligeables, selon le professeur. Les nouvelles fusées ont un taux d’échec « passablement élevé » à leurs premières tentatives de lancement, précise-t-il.

Je ne voudrais être nulle part sur la côte est de la Nouvelle-Écosse la première fois qu’ils lancent l’une de ces fusées. Michael Byers, professeur à l'Université de Colombie-Britannique

Stephen Matier, le président et chef de la direction de Maritime Launch Services, a décliné une demande d’entrevue, disant vouloir « respecter la procédure » de l’étude d’impact environnemental.

Déversement de produits chimiques

L’étude d’impact environnemental fait brièvement mention des risques associés au déversement de produits chimiques. La société reconnaît que cela peut se produire durant le transport entre l’installation de traitement et le complexe de lancement, ou lors d’un lancement raté.

D’après la société, si un déversement se produisait à l’installation de traitement, un système de captage et de réservoirs permettrait de contrôler l’incident, et celui-ci ne contaminerait « pas les sols environnants ».

Maritime Launch Services prévoit lancer de la Nouvelle-Écosse des fusées Cyclone-4M mises au point en Ukraine. Photo : Maritime Launch Services

Si un déversement était causé par l’écrasement d’une fusée ou un échec au moment du lancement, le document indique que les produits chimiques seraient recueillis et éliminés, et que les sols contaminés « seraient enlevés et traités comme des déchets dangereux ».

« Des impacts à court terme sur des sols localisés pourraient en résulter, mais les impacts à long terme ne seraient pas substantiels », peut-on lire dans l’étude environnementale.

Un plan de protection environnementale encore inexistant

L’étude d’impact fait référence à plusieurs reprises à un plan de protection environnementale mis sur pied par Maritime Launch Services, qui prévoit des mesures de prévention d’un déversement, ainsi que la marche à suivre pour réagir à un déversement et le nettoyer.

Cependant, ce plan ne sera élaboré qu’après l’approbation de l’étude environnementale par le gouvernement.

D’autres produits chimiques à l’état liquide ou gazeux sont libérés dans l’atmosphère, mais l’étude considère qu’il n’y aurait pas d’« effets cumulatifs substantiels » avec seulement huit lancements par année, et que les conséquences seraient « de courte durée et localisées ».

« Les risques associés à l’exposition au monoxyde de carbone sont bien compris et réglementés par des lois », note simplement le rapport.

Échec d'un lancement de fusée MOMO-2 sur l'île d'Hokkaido, au Japon, le 30 juin 2018 Photo : Associated Press/Masanori Takei

Le document révèle aussi que les émissions de soufre et de dioxyde d'azote lors des lancements de fusées « peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité de l’eau s’ils se déposent sur les cours d’eau et les nappes d’eau », entraînant d’autres conséquences négatives sur « l’habitat du poisson et des espèces aquatiques ». On juge que l’ampleur de ces dépôts dans l’eau ou leur possible incidence sur la qualité de l’eau ne peuvent pas être déterminées.

Un échec au moment du lancement pourrait aussi libérer des dérivés du pétrole jusqu’à un mètre de profondeur dans le sol, contaminant les eaux souterraines peu profondes.

Lors d’un lancement, le premier étage d’une fusée, qui est sa partie inférieure, ainsi que la coiffe du deuxième étage sont largués et coulent au fond de l’océan. Il est prévu qu’ils tombent à environ 2000 kilomètres au sud de la base de lancement. C’est le deuxième étage, ou partie supérieure de la fusée, qui va se placer en orbite.

Évacuation de la zone et conséquences inconnues pour les pêcheurs

La zone autour de la base devra être évacuée sur un rayon de 380 m de deux à trois jours avant chaque lancement et dans un rayon de 2 km pendant le lancement. Cette distance inclut les zones extracôtières.

Maritime Launch Services installera des caméras vidéo avec zoom et n’exclut pas l’utilisation de drones, d’avions ou de bateaux afin de s’assurer que des membres du public ne se trouvent pas dans la zone restreinte.

Des casiers à homards en Nouvelle-Écosse Photo : Getty Images/shaunl

La saison de la pêche au homard dans la région de Canso se déroule de la mi-avril à la fin juin, et la société promet d’interrompre ses activités dans le port le premier et le dernier jour de la saison. Elle promet aussi de travailler avec l’Association des pêcheurs côtiers du comté de Guysborough pour minimiser les inconvénients pour l’industrie des pêches.

Ginny Boudreau, la directrice de l’Association, signale que les pêcheurs ont beaucoup d’interrogations au sujet de possibles conséquences sur leurs activités, notamment les risques de contamination de l’eau, de fermetures de zones de pêche et de conflits d’engins ou de trafic de bateaux.

« Nous ne sommes pas naïfs au point de croire qu’une association de pêcheurs ou que l’industrie de la pêche va peser lourd dans la balance lorsque ces projets promettent des emplois et des revenus », dit Mme Boudreau, qui pense qu’il n’y a pas d’autre choix que d’espérer que le promoteur du projet agisse de façon sécuritaire.

Impacts du bruit et de la lumière sur les citoyens et sur la faune

Lors d’un lancement, les résidents de Canso devraient avoir à endurer pendant environ 90 secondes un bruit de 90 à 100 décibels, ce qui est équivalent au bruit d’une tondeuse ou d’une motocyclette à une distance de 7,5 m.

Les lancements provoquent un bang supersonique. La société n’anticipe toutefois pas de réactions négatives à leur sujet sur les terres, précisant que l’île de Sable pourrait ressentir des bangs supersoniques à un faible niveau, sans effet négatif.

La société s’attend néanmoins à ce que les lancements de fusées entraînent des plaintes et suggère que des citoyens pourraient tenter d’attribuer des dommages aux immeubles, entre autres aux fenêtres, à ces activités.

La lumière générée par les activités sur la base risque de causer de la confusion parmi les oiseaux migrateurs, ce qui pourrait les pousser vers le parc éolien de l’île du Cap de Sable. La société n’exclut pas d’employer des lumières spéciales et de réduire l’éclairage durant la migration.

Il y a également un risque que le bruit important causé par les lancements n'effraie les oiseaux nicheurs et les décourage de revenir s’installer dans les environs.

Il y a une « vague possibilité » que des oiseaux soient exposés à des matières polluantes, y compris le DMHA, mais les conséquences seraient « extrêmement improbables », selon l’étude.

Un papillon monarque Photo : Associated Press/Andrew Jowett/The Times Herald

La société mentionne que si de larges groupes de papillons monarques, une espèce menacée, sont observés, toute activité sur le site cessera jusqu’à ce que le groupe ait migré. La société promet aussi de signaler la présence d’orignaux sur le site.

Réponse des services d’urgence

Devant la crainte du public que le service de pompiers volontaires de la région soit incapable de répondre à une urgence sur les lieux du projet, la société dit qu’elle prévoit négocier une entente avec la Municipalité du district de Guysborough pour avoir du personnel rémunéré en place pour être prête à intervenir.

Elle promet aussi de répondre aux besoins en équipement et en formation, puisque de l’oxygène liquide et des « carburants non traditionnels » seront présents sur le site. Elle dit aussi qu’elle évaluera les besoins en formation à l’hôpital le plus près.

Les citoyens peuvent formuler des commentaires

Le public peut réagir et formuler des commentaires sur cette étude d’impact environnemental jusqu’au 3 août. Le ministère de l’Environnement a jusqu’au 23 août pour approuver ou rejeter l’étude.

