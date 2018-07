Un texte d'Olivier Lefebvre

Le Glitter Bean Café s'ajoute aux rares lieux consacrés aux personnes LGBTQ+ à Halifax. Il en existe peu, malgré la multitude d'événements organisés pour la communauté, notamment pendant le Festival de la fierté.

« Ça fait un peu bizarre, parce qu'on a un grand festival, un des plus importants au pays. C'est vraiment exceptionnel de voir ouvrir ce café », constate Adam Reid, le directeur général de Fierté Halifax.

Le café propose un environnement décontracté et accessible à tous, dont aux personnes mineures, compte tenu l'absence de boissons alcoolisées.

Il s'agit d'un aspect important pour une des neuf copropriétaires du café, Emerson Roach. Son désir est d'offrir un espace aux moins de 19 ans pour qu'ils puissent se rencontrer et échanger.

« La communauté à Halifax avait besoin d'un autre endroit, parce que vraiment le seul autre endroit, c'est le bar Menz & Mollyz », indique-t-elle.

Les moments d'accalmie sont rares durant l'avant-midi. C'est le jour d'ouverture, et la file de clients s'allonge plus qu'elle ne rétrécit. Certains font même demi-tour en apercevant les dizaines de personnes à l'intérieur.

Les habitués sont de retour, mais cette fois dans un intérieur rafraîchi aux couleurs vives.

On sert du café dans l'établissement situé près de l'Université Dalhousie depuis au moins huit ans. L'ancienne enseigne Smiling Goat a fermé il y a deux mois.

Des employés avaient dénoncé publiquement ne pas avoir été rémunérés pendant des mois.

Ils sont maintenant neuf anciens employés à se lancer dans un modèle d'affaires coopératif.

Dylan Hill s'est déplacé pour leur montrer son appui. Il prévoit déjà devenir un habitué.

« Ici, je peux être vrai. Je n'ai pas à m'en faire avec ce que les gens pensent », dit-il. Des lieux destinés à la communauté LGBTQ+, comme celui-ci, sont indispensables pour lui.