Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville

Cette modification, en vigueur dès le 11 juillet, vise à atteindre la cible de gestion déterminée pour la population de saumon atlantique de la rivière York. Une décision conjointe entre le Ministère et la Société de gestion des rivières de Gaspé.

Le directeur général de la Société de gestion des rivières de Gaspé, Jean Roy, explique que le plan de gestion du saumon atlantique du Ministère exige un dénombrement des grands saumons sur la rivière York avant l’ouverture de la pêche. « L'objectif visé était de 600 grands saumons et on en avait 348. Comme on n'atteint pas notre seuil, évidemment on impose la remise à l'eau et on va les recompter à la fin juillet pour atteindre nos cibles », précise-t-il.

Alain Deslauriers, pêcheur de saumon, un inconditionnel de la rivière York Photo : Radio-Canada

La limite de prise quotidienne est donc désormais de deux petits saumons mesurant de 30 centimètres à 63 centimètres pris et gardés, ou de trois saumons pris et remis à l'eau.

Les trois rivières à saumon du Grand-Gaspé, dont la York, connaissent une hausse du nombre de pêcheurs.

La remise à l'eau des gros saumons est déjà obligatoire pour les rivières Dartmouth et Saint-Jean.