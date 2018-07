Pour mettre la main sur l'une de ces bourses, les jeunes doivent s'engager à oeuvrer pour le spécialiste en produits d'étanchéité jusqu'au 24 août en plus de présenter une preuve d'inscription à un établissement scolaire pour l'automne 2018.

Ces bourses font parties d'un ensemble d'incitatifs qu'offre le manufacturier de produits d'étanchéité et d'isolation aux employés souligne le directeur d'usine et ingénieur chez Soprema, Sylvain Lemire. « Nous offrons gratuitement un gym, avec entraîneur, aux étudiants pendant les trois mois suivant la fin de leur emploi. On veut les inciter à revenir chez nous. On offre aussi des repas santé au rabais. Pour 3 $, on a un dîner un repas complet », donne-t-il en exemple.

Soprema affirme jusqu'ici avoir déniché six des 20 étudiants qu'elle souhaite embaucher cet été. Elle encourage tous les intéressés comme, Gabriel Béland-Lavoie, à faire le saut. « Je m'en vais en ébénisterie et c'est sûr que je vais travailler dans une usine plus tard. Je suis jeune. C'est pour un été seulement. Pourquoi ne pas tenter l'expérience et voir si j'apprécie le travail d'usine. »