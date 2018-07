Expression anglaise. Contraction des mots white (blanc) et backlash (contrecoup). Même si elle a été séduite par les mots-valises « blangeance » et « blandetta », la traductrice Audrey PM estime que « riposte blanche » traduit mieux l'idée de réponse vive en réaction à la peur de l'autre et de l'affaiblissement de l'exceptionnalisme américain.