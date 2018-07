L’information partagée dans les 64 pages du document sera utile non seulement pour les touristes, mais aussi pour les résidents de la municipalité.

Selon Larry Horwitz, le président de l’Association des gens d'affaires du centre-ville de Windsor, cet outil sera très populaire.

Le conseil d’administration pensait que ce serait une bonne manière de générer du tourisme, de remplir les restaurants, les magasins et de créer de l’activité. Larry Horwitz, président de l’Association des gens d'affaires du centre-ville de Windsor

En plus d’attirer des touristes, le but du guide est aussi d’attirer davantage de résidents de Windsor à vivre au centre-ville. Selon M. Horwitz, les entreprises locales pourraient bénéficier d’une clientèle plus assidue.

Debi Croucher, directrice générale de l'Association des gens d'affaires du centre-ville de Windsor, indique par ailleurs que le document sera mis à jour régulièrement. Elle explique qu’il pourrait même y avoir également des éditions spéciales, au moment des fêtes notamment.

Mme Croucher estime que la popularité du guide ne sera plus à faire une fois que les entreprises commencent à le partager sur leurs réseaux sociaux.