Exemple

En avril 2018, le média Vice a sorti une série d’articles intitulés « When Spies Come Home » sur les logiciels utilisés par des gens ordinaires pour espionner leurs proches. Dans un de ces articles, on raconte l’histoire d’une femme qui épiait tous les échanges textes de son mari, en plus de savoir exactement où il se trouvait en tout temps, grâce au GPS de son téléphone, qui lui transmettait les données en direct.