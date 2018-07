« C'était une couse complètement spectaculaire. Tout a bien été. Ça a été vraiment fantastique. On a été très chanceux avec la température. Il n'y avait pas de température froide et les vents étaient constants », a-t-il raconté au micro de Par ici l'info.

Cette nouvelle victoire place l'équipe du Sherbrooke, Visit Seattle, au deuxième rang cumulatif de la course. « On a fait un bon d'une place au classement général. Ça relance la bataille pour la première position avec une seule course à faire. Tous les espoirs sont permis. La motivation est à fond. Il y a des gens qui n'étaient pas si compétitifs au début de la compétition et tout d'un coup, ils le deviennent. La dynamique est très l'fun à voir! », rigole Simon DuBois.

À écouter : entrevue avec Simon DuBois à Par ici l'info

« Une fois qu'on a passé les zones de trafic maritime, il y avait un spectacle de baleines absolument magnifique. Il devait y avoir 20, 25 baleines devant nous qui tapaient de la queue. C'était extraordinaire à voir! C'est une étape où on a vu le plus d'animaux marins », s'exclame-t-il.

La prochaine destination est à Liverpool. Ce sera la dernière épreuve et les chances sont bonnes pour que Visit Seattle monte sur la plus haute marche du podium. « On est la seule équipe qui n'a pas joué son joker. Cet atout double les points d'une course. Donc, si on termine premier de la course, ça donne 12 points. Avec le joker, ça double les points. On est à 14 points de la tête de la course. »

Les voiliers devraient arriver entre le 16 et le 19 juillet à leur destination finale.

À lire aussi : Le retour aux sources pour Simon Dubois

La Clipper Round The World Yacht Race est la seule course amateur autour du monde. Les 12 équipes de 24 marins, chacune avec un capitaine professionnel, devront parcourir 40 000 milles nautiques (environ 74 000 kilomètres) en 8 étapes, pendant 11 mois.